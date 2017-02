Trasporti, Delrio: "Problemi a privatizzare le Frecce con dentro trasporto pubblico regionale"

(Teleborsa) - "Abbiamo bisogno di parlare di principi, dall'acqua ai treni.". Lo ha dichiarato il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture,, nel suo intervento alla Direzione del PD., che ha preso la parola dopo l'ex Premier , rivolgendosi direttamente al Ministro dell'Economia(presente in sala) ha sottolineato: "non tutto è riconducibile al tema economico. Questo non vuol dire tornare indietro di duecento anni, ma ci sono aspetti non solo puramente economici ma che riguardano anche le persone".