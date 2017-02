Viaggi di lavoro? Va bene anche lo stipendio più basso

(Teleborsa) -E non importa neanche se la destinazione la decide il capo. Cosa non si farebbe pur di dire addio, ogni tanto, al traffico, alla scomodissima sedia dell'ufficio e, perchè no, al collega che proprio non sopportiamo.Ogni tanto cambiare aria fa bene e chi se ne importa se è per lavoro e non per svago.Lo rivela un'indagine condotta da Booking.com Business, secondo la quale ilSi fa sempre più sottile, in pratica, la linea tra viaggio d’affari e di piacere.I dati hanno inoltre rivelato che il 38% dei viaggiatori business ha prolungato la durata del soggiorno. Il 18% di questi farà lo stesso nel 2017.Una volta a destinazione, rigorosamente dopo aver svolto con diligenza i compiti assegnati dal capo, c'è tutto il tempo di godersi le bellezze di un posto ancora inesplorato. Dall’indagine emerge, infatti, che ilafferma Ripsy Bandourian di Booking.com Business –. Soprattutto quando si tratta di pianificare i viaggi e trovare un equilibrio tra business e tempo libero."