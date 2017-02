Basicnet, utili in calo ma vendite in aumento nel 2016

Basicnet

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2016 conper 740 milioni di euro,rispetto al 2015 (licenziatari commerciali +3,1% e licenziatari produttivi -3,1%). Royalties attive e commissioni dei sourcing stabili, mentre le vendite realizzate dalla partecipata BasicItalia e dalla sua controllata BasicRetail sono in crescita dell’1%.Investimenti in comunicazione, in sponsorizzazioni e in attività di marketing correlate in crescita, sia in Italia che all’estero (+6,1 milioni rispetto al 2015, +29%).L' EBITDA si attesta dunque a 21,5 milioni di Euro (32 milioni nel 2015) e l'EBIT a 15,2 milioni di Euro (25,7 milioni nel 2015), mentre il risultato ante imposte (EBT) risulta pari a 14,9 milioni di Euro (26,4 milioni nel 2015).