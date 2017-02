Fincantieri proroga OPA su Vard. Nuova classe di navi per Norwegian Cruise Line

Fincantieri

(Teleborsa) - Nuova estensione del periodo di OPA da parte disu Vard . La chiusura del periodo di offerta, precedentemente stabilita per le ore 17.30 (orario di Singapore) del 16 febbraio 2017 , è stata posticipata alle ore 17.30 (orario di Singapore) del 10 marzo 2017.La società italiana che progetta e costruisce navi da crociera ha annunciato, inoltre, di aver ricevuto dal gruppoHoldings Ltd. un ordine per la realizzazione di 4 navi da crociera di nuova concezione, con l’opzione per ulteriori 2 unità, destinate al brand Norwegian Cruise Line (NCL). Le unità hanno un valore di circa 800 milioni di euro ciascuna e saranno consegnate a un anno l’una dall'altra a partire dal 2022 fino al 2025, e in caso di esercizio dell’opzione fino al 2027.Commentando l’annuncio l’Amministratore delegato di Fincantieri, ha dichiarato: “Questo risultato eccezionale ci permette di annoverare un nuovo prestigioso brand nel nostro portafoglio clienti, a conferma della capacità di Fincantieri di sviluppare in modo flessibile soluzioni all'avanguardia al servizio di ogni segmento ed esigenza della crocieristica moderna".