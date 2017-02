Opening Bell stonata per Wall Street. Cautela tra gli investitori

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street con glinel prendere posizioni. Gli addetti ai lavori guardano alla serie di statistiche macroeconomiche confortanti, sullo stato di salute dell'economia USA, che sostengono la l, in materia di tassi di interesse.Tra gli indici statunitensi, continua la sessione sui livelli della vigilia, ilche si ferma a 20.624,1 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 2.349,05 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(+0,07%); in frazionale progresso lo(+0,53%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna.del Dow Jones in sostanziale aumento è(+2,32%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,56%.Al top tra i, si posizionano(+9,15%),(+7,67%),(+7,15%) e(+4,26%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,67%.