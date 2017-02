Tre persone e tanti robot: arriva Amazon Go, il supermercato senza casse

(Teleborsa) - Alzi la mano chi in coda alla cassa del supermercato non ha sbirciato, almeno una volta, nel carrello davanti per calcolareAvete scelto la fila giusta.Ragazzi, per voi si mette decisamente male. Non resta che affilare la vista alla ricerca di un carrello più "misero" di prodotti, su e giù per il supermercato.D'ora in poi, questa mossa disperata potrebbe non essere più necessaria.A Seattle nasce, infatti, Amazon Go, il primo negozio sperimentale diun vero e proprioPotrete, dunque, entrare, fare lae andarvene senza passare per la cassa. Gli ordini effettuati verranno automaticamente addebitati sull'account Amazon di chi li effettua.nel quale non ci sono cassieri ma tanti sensori sparsi lungo la superficie del negozio: cosi Amazon go rileverà quali prodotti l'utente porta via dallo store che verranno addebitati sull'account solo una volta che il cliente sarà uscito dal negozio senza dover aspettare in coda per pagare alla cassa.Addio code e attese, ma si sa, la tecnologia dà. E toglie.Che fine farà, infatti, la sana chiacchierata col "vicino" di fila? Così proiettati verso il futuro, non corriamo forse il rischio di perderci il presente?