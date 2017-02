Toshiba crolla sulla piazza di Tokyo. S&P taglierà il rating

Toshiba

(Teleborsa) - Nuovo colpo di frusta sul titoloche continua a collezionare forti ribassi. Dopo il rinvio dei conti per svalutazioni arriva l'avvertimento di S&P.L'agenzia di rating americana, ha fatto sapere che taglierà il rating deldi più gradini se il sostegno da parte delle banche includerà un'eventuale forma diSulla piazza di Tokyo, il titolo, rispetto al calo dello 0,6% registrato dall'indice di riferimento, dopo aver già perso metà del proprio valore nell'ultimo periodoLa compagnia giapponese haa causa dell'incerto ammontare delle svalutazioni del business del nucleare in USA.Toshiba ha deciso di prorogare l'uscita dei risultati, perché non ha ancora quantificato le, che fa capo alla, rilevata dieci anni fa per un valore di 5,6 miliardi di dollari. Precedentemente, aveva indicato una rettifica di 700 miliardi di yen, pari a 6,1 miliardi di dollari, ma poi ha ammesso l'impossibilità di determinare queste perdite.