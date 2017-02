Tre nuovi Airbus A330-200 lungo raggio per airberlin

(Teleborsa) - Tre nuovi wide-bodyIl primo dei velivoli da 290 posti comincerà a operare già nei prossimi giorni, prima della fine del mese di febbraio. Gli altri due A330-200 "arriveranno" prima della fine di aprile.Gli aeromobili presi in leasing saranno configurati conche offrono più distanza tra i sedili, per fornire più spazio per le gambe e il massimo comfort.sono ulteriori passi per diventare un network carrier e estendere i nostri servizi verso gli Stati Uniti".Durante l'estate 2017,che si unirà New York (JFK), Boston, Miami, Fort Myers, Chicago, Los Angeles e San Francisco. Le due destinazioni californiane di San Francisco e Los Angeles opereranno da Berlino Tegel con tre o quattro voli non-stop a settimana da maggio.I voli direttiaumenteranno da tre a cinque a settimana a partire dalla metà di aprile.Altre destinazioni a lungo raggio offerte da airberlin