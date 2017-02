Vita breve per i "furbetti" del cartellino, arriva il licenziamento lampo

(Teleborsa) - Licenziamento lampo per i "furbetti" del cartellino, riduzione delle partecipate, riorganizzazione del Ministero del Lavoro,Piano Strategico del Turismo. Sono queste alcuni dei provvedimenti approvati dalche ha detto sì ai decreti dellail licenziamento lampo per chi striscia il badge senza entrare al lavoro.I provvedimenti per cui è arrivato il semaforo verde sono i correttivi dei testi originari voluti dal Consiglio di Stato in seguito alla sentenza con la quale la Consulta ha bocciato alcune parti delle riforma , ora,(non più 15) dall'avvio del procedimento. Lo stesso avverrà per il caso in cui la Procura della Corte dei Conti, quando ne ricorrono i presuppostii (non più 120) dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per danni di immagine della P.A. nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo.. Rinviati, invece, alla prossima settimana i decreti per il riordino della dirigenza medica delle ASL., le principali novità riguardano:, è previsto che l'esclusione, totale o parziale, di singole società dall'ambito di applicazione della disciplina può essere disposta con provvedimento motivato del, adottato in ragione di precise finalità pubbliche nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.Ililin seguito all'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'). In particolare, il provvedimento. Per quanto riguarda l'(quelle "per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione" e "per l'attività ispettiva") e. Inoltre, l'Amministrazione periferica (Direzioni interregionali del lavoro e Direzioni territoriali del lavoro) confluisce interamente nell'Ispettorato. Vengono infine chiariti i compiti e la portata della collocazione funzionale della figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quale struttura inserita all'interno del Segretariato generale.Ilha detto sì