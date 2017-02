Wall Street procede a due velocità

Kraft Heinz

Unilever

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Energia

Telecomunicazioni

Materiali

Boeing

United Health

Exxon Mobil

Walt Disney

Chevron

Kraft Heinz

Skyworks Solutions

Liberty Global

Dentsply Sirona

Akamai Technologies

Western Digital

(Teleborsa) -. La giornata è stata povera di dati macro: l'unico dato pubblicato il superindice statunitense ha sorpreso in positivo.Occhi puntatiche ha fatto un'offerta per rilevare. Il colosso anglo-olandese ha detto di no giudicando inadeguata la proposta i,ilscivola dello 0,32%, arrestando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata il 9 febbraio scorso. Loscivola dello 0,17% punti. Mostra un segno più il(+0,15%)Risultato negativo aper tutti i settori dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,81%),(-0,65%) e(-0,49%).La sola Blue Chip delin sostanziale aumento è(+1,08%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,96%. Ilha aderito alla causa contro il più grande assicuratore sanitario degli States,che registra una flessione dello 0,88%., evidenziando un decremento dello 0,85%.perche soffre un calo dello 0,80%.Tra i best performers del(+7,32%),(+3,86%),(+2,26%) e(+2,22%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3%.su, che soffre un calo dell'1,92%.