Wall Street resta al palo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Telecomunicazioni

Beni di consumo primario

Energia

Verizon Communication

Boeing

Home Depot

McDonald's

United Health

Exxon Mobil

Walt Disney

The Kraft Heinz

T-Mobile Us

Skyworks Solutions

Liberty Global

Akamai Technologies

Mondelez International

Western Digital

Jd.Com

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 20.624,05 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni lo, fermandosi a 2.351,16 punti. In moderato rialzo il(+0,45%); consolida i livelli della vigilia lo(+0,16%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,90%) e(+0,66%). Il settore, con il suo -0,53%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,54%),(+1,11%),(+1,08%) e(+0,85%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,73%.Tentenna, che cede lo 0,70%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,61%.Tra i(+10,74%),(+5,46%),(+4,24%) e(+4,08%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,96%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,62%.Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,37%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,26%.