Generali all'insegna della debolezza

(Teleborsa) - Avvia la settimana senza slancio,che scivola dello 0,13%.Gli investitori non sembrano reagire alla notizia che ilha annunciato didipari al 3,04% del capitale sociale complessivo dell'istituto bancario e di aver dato corso alla procedura per porre termine al prestito titoli precedentemente annunciato. La notizia è arrivata venerdì 17 febbraio a mercati chiusi.Contestualmente, Generali ha effettuato un’operazione in strumenti derivati collateralizzati per coprire totalmente il rischio economico collegato all'acquisto delle azioni.