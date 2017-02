Telesia debutta in gran spolvero a Piazza Affari

Telesia

(Teleborsa) - Debutto in gran spolvero per. L'aziendaoggi sull'Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito daDopo essere stata sospese al rialzo, le azioni tornano in contrattazione e balzano del 16% a 11,6 euro per azione rispetto al prezzo fissato di 10 euro.Il gruppo leader è nel segmento della cosiddetta GO TV, un comparto in forte crescita non solo in Italia. La società del Gruppoopera nel settore dei digital media e della tecnologia.A presiedere Telesia è stato chiamato, unico consigliere indipendente del Board.