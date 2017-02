Terna presenta dati preliminari 2016 e Piano Strategico 2017-2021

Terna

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha esaminato i dati preliminari consolidati del 2016 e il Piano strategico 2017-2021.. I ricavi consolidati risultano pari a 2,1 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 2.082 milioni di euro del 2015.L’(1.539 milioni di euro) e leggermente superiore alla guidance (1,53 miliardi di euro).Gli investimenti totali del Gruppo ammontano a circa 900 milioni di euro.L'Indebitamento finanziario netto si attesta a circa 8 miliardi di euro, in linea con il dato registrato a fine 2015 (8.003 milioni di euro).Il Consiglio di Amministrazione, ha convocato l'Assemblea degli azionisti in sede straordinaria, al fine di sottoporre alcune modifiche dello Statuto Sociale.Nei prossimi cinque anni il, con una crescita media annua del 2% per entrambi gli indicatori a partire dal 2016.Grazie a questi risultati verrà garantito un Free Cash flow di circa 2 miliardi di euro nell'arco di Piano, che contribuirà alla flessibilità necessaria per sostenere un'attrattiva politica dei dividendi. La struttura finanziaria di Terna resterà solida e il rapporto Debito netto/RAB rimarrà al di sotto del 60%.Con riferimento alla politica dei dividendi sono state confermate ed estese le ipotesi del Piano precedente al più ampio periodo 2017-2021, con una crescita annua del dividendo del 3% allineata alla prevista evoluzione degli utili e dei principali parametri patrimoniali. Questa politica riflette comunque un payout complessivo che, nell'arco di Piano, si manterrà al di sotto del 70%.. Infine, si prevede un utile per azione (EPS) di circa 34 centesimi di euro.Il Piano Strategico 2017-2021 prevede il consolidamento nelle attività non regolate di un approccio industriale fondato sulle competenze distintive del gruppo, posizionando Terna sempre più come un Energy Solution Provider. Proseguono, inoltre, le attività per la realizzazione degli interconnector, che verranno finanziati con risorse di terzi.Proprio in questa direzione, dopo l'acquisizione della rete elettrica in alta tensione delleil gruppo ha siglato un accordo con Rete Ferroviaria Italiana volto alla realizzazione e vendita a RFI di impianti fotovoltaici per una potenza fino a un massimo di 200 MW, che garantiranno una produzione di energia pulita fino a circa 300 GWh l'anno. Si prevede che queste attività contribuiscano all'EBIDTA per circa 350 milioni nell'arco di piano, con una media annua superiore del 40% rispetto al precedente piano.In linea con la strategia internazionale annunciata lo scorso anno, nel nuovo piano previsto un