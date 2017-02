Home Depot supera gli obiettivi con utili e fatturato

Home Depot

(Teleborsa) - Il retailer statunitenseha chiuso il quarto trimestre con un risultato netto di 1,74 miliardi di dollari, pari a 1,44 dollari per azione, in calo rispetto agli 1,47 miliardi (1,17 dollari) di un anno fa, ma superiore agli 1,34 attesi dal consensus. I ricavi sono balzati del 5,8% a 22,2 miliardi (21,81 dollari le stime degli analisti).La compagnia USA haa 89 centesimi dai 69 dell'anno precedente e dato ilper 15 miliardi di dollari. Due anni fa, Home Depot aveva autorizzato un piano di buy back per 18 miliardi.La catena di negozi per il fai-da-te prevede per quest'anno vendite in crescita del 4,6% e un utile per azione di 7,13 dollari. Il mercato si attende un EPS più alto, ovvero di 7,17 dollari.