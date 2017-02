Tar di Roma da ragione a Ryanair: si a voli notturni su Ciampino

Ryanair

(Teleborsa) -, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, per combattere l'inquinamento acustico lamentato dagli abitanti della cittadina alle porte della capitale.La prescrizione ENAC impone, o meglio imponeva, salvo parere contrario di un inevitabile contro ricorso al Consiglio di Stato,non hanno considerato appunto i voli in ritardo e gli atterraggi d’emergenza. Un particolare che non tiene conto delle prescrizioni di legge e, a loro avviso, neppure supportato da "idonea istruttoria e motivazione".e che non sono stati neppure definiti i parametri di acustica di riferimento per la misurazione delle emissioni.