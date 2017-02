Banca Mediolanum in fondo al FTSE MIB, arriva il taglio del rating

società che opera nel settore bancario e assicurativo

Banca Mediolanum

(Teleborsa) - A picco la, che presenta un calo del 4,02%, il giorno dopo aver pubblicato i conti 2016.L'istituto guidato da Massimo Doris, ha chiuso l’esercizio con un aumento delle commissioni , per effetto della forte raccolta netta dei fondi comuni. Il margine da interessi ha subito invece una diminuzione legata alla riduzione sia dei rendimenti che degli attivi in titoli.Il top manager hadurante la conference call di presentazione dei risultati di bilancio. Quanto alla, la stima èGli esperti dicon target price a 7,1 euro da 7,3 euro rispetto ai 6,29 euro delle attuali quotazioni.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 6,19 Euro con area di resistenza individuata a quota 6,475. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 6,06.

