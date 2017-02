Banca Popolare Sondrio, prossima assemblea nominerà 5 nuovi amministratori

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione della, nella riunione del 9 febbraio scorso, ha svolto - in applicazione delle vigenti Disposizioni di vigilanza per le banche - un'analisi volta a identificare in via preventiva la propriaAlla prossima aasseblea del 28/29 aprile 2017 e si procederà al rinnovo parziale del Consiglio di amministrazione. In particolare, siprovvederà alla nomina di 5 amministratori per il triennio 2017-2019.