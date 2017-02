Brembo: il direttore del Racing si dimette, al suo posto Almondo

Brembo

(Teleborsa) -ha annunciato le dimissioni di Riccardo Cesarini dalla carica di Direttore di Performance Group, a partire dal 1 marzo 2017. Le dimissioni sono state rassegnare per motivi personali e professionali.La società ricorda che, durante i 16 anni della sua gestione, Cesarini ha garantito lo sviluppo e la crescita costante del business Racing, contribuendo in modo diretto al successo di Brembo nel mondo.Al suo posto subentrerà Mario Almondo, attuale Presidente e Amministratore Delegato di Brembo China, con l'intento di garantire la piena continuità in termini di strategia di business e di conoscenza tecnica di un settore così competitivo e rappresentativo come quello del Racing.