Bruxelles lancia l'ultimo avvertimento all'Italia: "Manovra correttiva entro aprile"

(Teleborsa) - Bruxelles non fa sconti all'Italia sui conti pubblici.nella sua analisi sulla situazione economica e sociale degli Stati membri ha concluso che "le misureche il Governo si è impegnato ad adottare al più tardi nell'aprile 2017 devono essere attuate in modo credibile o la Commissione considererà non rispettata la regola del debito".Tuttavia,rimanda la decisione per l'avvio di una procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo, spiegando: "che si esprimerà solo in base alle previsioni di primavera 2017 della Commissione" che di solito vengono pubblicate a maggio.", spiega la nota dell'UE.L'Italia, dunque avrà tempo fino alla fine di aprile per rispettare i dettami europei sulla manovra correttiva . "Come ho già detto pubblicamente, come ho ripetuto e dico tutti i giorni, l'Italia si è impegnata a fare la correzione. Confermo che si farà, e questo toglierà ogni dubbio sulla coerenza dell'Italia con le regole", ha spiegato ieri all'Ministro dell'Economia,