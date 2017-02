Inflazione, per le famiglie stangata da 300 euro l'anno

(Teleborsa) -. Lo afferma il Codaconscommentando i dati sui prezzi al consumo diffusi oggi dall"La ripresa dell’inflazione non sorprende ed era ampiamente prevista" spiega il presidente. "Nel mese di gennaio, infatti, si è verificata una ondata di rialzi dei prezzi e delle tariffe, sui quali ha pesato sia il maltempo sia l'incremento dei carburanti . In particolare nel settore alimentare si sono registrati fortissimi rincari dei listini", con aumenti record dei prezzi di frutta e verdura "Ma il mese di gennaio è stato caratterizzato anche dagli aumenti delle tariffe energetiche e dal caro-benzina, con effetto domino su una moltitudine di prodotti. Allo stato attuale e con una inflazione al +1%, le conseguenze dirette per una famiglia tipo saranno un incremento della spesa per beni e servizi pari a +300 euro su base annua", concludeAl Codacons fa eco Confesercenti secondo cui l'. Lo scrive l'Ufficio Economico dell'Associazione che spiega: "l'aumento del prezzo degli energetici sui mercati internazionali produce, infatti, effetti trasversali su molti altri settori: trasporti, abitazioni, energetici regolamentati. In realtà l’inflazione di fondo, cioè quella al netto di tutte queste componenti, arretra di un decimale, passando dallo 0,6% registrato a dicembre allo 0,5% di questo mese, segnale di una domanda interna ancora debole. Neanche i saldi di fine stagione, in questo senso, pare stiano riscaldando i consumi.In questo quadro di perdurante incertezza vanno a pesare anche le incognite legate alla richiesta di correzione dei conti pubblici da parte della UE . Il Paese, in queste condizioni, non è in grado di sopportare ulteriori sottrazioni di risorse per la crescita e l'occupazione. Soprattutto se si considera che l'aumento dei prezzi – che comunque rimarrà, per il 2017, entro l'1%, la metà dell’obiettivo fissato dalla UE – porterà, se non accompagnato da un rafforzamento della crescita economica, alla riduzione del potere d’acquisto degli italiani, ponendo un nuovo ostacolo alla ripresa della spesa delle famiglie"