Amazon, nel 2017 fioccano posti di lavoro anche in Italia

In Italia il lavoro scarseggia? State per perdere le poche speranze di trovare un'occupazione stabile in grado di garantirvi un futuro sereno? Tranquilli, a voi (forse) ci pens Amazon, pronta a potenziare le sedi già esistenti e ad espandere i propri orizzonti. Il gigante del retail, infatti, ha annunciato che nel 2017 creerà nuovi posti di lavoro: nel mirino l' Europa e dunque occasioni ghiotte anche in Italia dove sono previste circa 600 assunzioni dal Piemonte alla Sardegna.



State per perdere le poche speranze di trovare un'occupazione stabile in grado di garantirvi un futuro sereno? Tranquilli, a voi (forse) ci pens a pronta a potenziare le sedi già esistenti e ad espandere i propri orizzonti. Il gigante del retail, infatti, ha annunciato che nel 2017 creerà nuovi posti di lavoro: nel mirino

«Siamo fortunati - spiega François Nuyts, country manager di Amazon in Italia e Spagna - perché le famiglie si stanno rivolgendo in misura crescente al canale online per i propri acquisti. Il passo di sviluppo sperimentato finora in Italia è in effetti davvero rilevante, direi impressionante».

Le zone ampliate, in termini di personale, in Italia saranno quelle già esistenti di Castel San Giovanni (PC), centro distributivo, Cagliari, customer care e Torino, nuovo centro di sviluppo. saranno interessati dalle assunzioni anche gli uffici corporate di Milano, mentre nuove aperture sono previste a Passo Corese (Rieti) e Vercelli.





La buona notizia è che le opportunità di lavoro in Italia saranno per tutti, dai laureati ai diplomati: ingegneri e sviluppatori software, ma Amazon darà una chance anche a tutti coloro che stanno cercando una prima esperienza lavorativa.

(Teleborsa) -