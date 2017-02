Concorso a cattedra, il Miur non risolve il mistero delle cattedre fantasma

(Teleborsa) - Fanno il concorso a cattedra, lo vincono, ma non vengono assunti, perchée nemmeno è stata ancora introdotta la disciplina d’insegnamento per la quale sono stati selezionati.A un anno esatto dal varo dell’ultimo “” della scuola pubblica, bandito nel febbraio del 2016 con 63.712 posti complessivi da assegnare, rimane irrisolto il problema sollevato dall’Anief, con evidentereputati idonei all'insegnamento.A sostenerlo è anche ilche, su ricorso patrocinato dal sindacato della scuola, ha chiesto alle dovutee la produzione di una relazione formale sugli organici regionali, i pensionamenti e i posti messi a bando. L'allarme lanciato dall'Anief era fondato: numeri alla mano dal sindacato, non potrà essere soddisfatta neanche dal turn over."L’amministrazione non ha scelta. Deveche da mesi nega ai vincitori del concorso e diretti interessati alla procedura selettiva che doveva portarli all'immissione in ruolo entro il triennio", ha commentato. "Serve unasulla consistenza organica regionale per ogni singola classe di concorso bandita, chiarendo anche come pensa di poter assumere i vincitori in quegli insegnamenti che a oggi risultano addirittura in esubero".