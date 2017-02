OPA Parmalat, adesioni pari allo 0,25545%

Parmalat

(Teleborsa) - Nell'ambito dell' Offerta Pubblica di Acquisto totalitaria ( OPA lanciata da Sofil , holding del gruppo Lactalis sulle azioni, risulta che ad oggi, 24 febbraio, sono state presentate adesioni per 113.235 azioni.Complessivamente sono state presentate sinora 580.939 adesioni, pari allo 0,25545% dei titoli oggetto di offerta ed allo 0,20220% sulle eventuali massime 287.306.001 azioni oggetto di offerta (percentuale calcolata considerando anche le massime 52.851.928 azioni destinate ai creditori e le massime 7.034.865 azioni a servizio dei Warrant).L'operazione, promossa a 2,8 euro per azione, è partita il 9 febbraio 2017 e terminerà il 10 marzo 2017. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie di Parmalat acquistate sul mercato nei giorni 9 e 10 marzo 2017 non potranno essere portate in adesione all'offerta.