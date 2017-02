Gaffe clamorosa agli Oscar 2017. The winner is "La La Land" ma la busta è sbagliata: miglior film è "Moonlight"

(Teleborsa) - Clamorosa gaffe alla notte degli Oscar 2017.La La Land per qualche minuto è diventato il miglior film dell'anno. Tutta colpa di una busta sbagliata consegnata ama in realtà a vincere il prestigioso premio è stato. I produttori di La La Land stavano già facendo i ringraziamenti di rito, quando con un colpo di scena, degno delle migliori sceneggiature è arrivata la smentita."Ha vinto Moonlight". E'el, il presentatore della serata a confermare la notizia, mostrando la busta.Scuse, spiegazioni, passaggio della statuetta non senza imbarazzo. Stavolta è, regista di Moonlight che incredulo prende la statuetta in mano e ringrazia la platea.Nessuna sorpresa, invece per l'Oscar per il miglior film straniero che come previsto è andato all'iraniano The Salesman. Il registaperò non ha preso parte alla serata in segno di protesta verso il decreto anti immigrazione voluto dal Presidente USA,