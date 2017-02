Piazza Affari parte in pole. Generali accusa il colpo Intesa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Ad aiutare gli Eurolistini sono alcune ricoperture, anche se la cautela potrebbe prevalere, in attesa di alcuni appuntamenti chiave con il discorso di Donald Trump e gli interventi di alcuni membri della Fed.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,23%. Lieve calo dello, che scende a 196 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,16%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,43%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,44%, tonica, che registra una plusvalenza dello 0,34%. In pole il listino italiano, con ilin aumento dello 0,76%.di Piazza Affari, va segnalato il, che arretra di oltre il 4%, mentre si registra un, che mostra un rialzo del 5,68%, dopo che quest'ultima ha detto no alla "combinazione" con il Leone di Trieste Molto bene le altre banche: su di giri(+4,16%), seguita da, che vanta un incremento del 2,82%, e, con un progresso del 2,46%.Dal lato negativo anche, che registra un importante calo del 4,21%.