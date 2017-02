Wall Street avvia la giornata in retromarcia

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street avvia la giornata in ribasso. A frenare gli investitori l'attesa del primo discorso che, in veste di Presidenteterrà davanti Congresso.Dal fronte macro, l' economia a stelle e strisce continua a crescere, anche se meno del previsto.



Tra gli indici a stelle e strisce, ilscivola dello 0,10%. In rosso anche l'che cede lo 0,18% . Sulla stessa linea il(-0,20%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500.del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,79%)., invece, si abbattono su, che continua la seduta con -1,74%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,55%.(+4,60%),(+2,86%),(+1,68%) e(+0,88%)., invece, si registrano su, che ottiene -4,76%., che arretra del 3,13%., che accusa un calo dell'1,92%., con un netto svantaggio dell'1,81%.