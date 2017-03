Auto: immatricolazioni di febbraio in salita. FCA batte il mercato

FCA

(Teleborsa) - La crescita delle vendite di auto continua anche a febbraio.. Lo rivela il, che ha pubblicato i dati. A gennaio l'aumento delle vendite era stato di oltre il 10%Si tratta ancora una volta di un risultato positivo per due ragioni. La prima è che febbraio 2017 aveva un giorno lavorato in meno, che vale circa il 4,5% delle immatricolazioni. La seconda è data dal fatto che il confronto si fa con un febbraio 2016 particolarmente positivo in quanto fece registrare il tasso di crescita mensile più alto dell’anno.. Il Gruppo automobilistico fa meglio del mercato anche nel primo bimestre dell'anno, con le registrazioni in crescita del 9,5%, rispetto al +8,1% complessivo.A febbraio, segno positivo per tutti i marchi:+22,9%+6,1%, Lancia +5,9% e Jeep +4,2%.