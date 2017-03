Avio: Vega pronto per la sua nona missione

(Teleborsa) - Vega, il lanciatore spaziale di Avio,, la nona dall'inizio della sua attività cominciata nel 2012. La missione partirà dalla base spaziale dinellail prossimo 6 marzo alle 10,49 ora locale, le 02,49 del 7 marzo in Italia. Tutte le 8 missioni di Vega sono state coronate da successo, stabilendo un vero e proprio record.A bordo del lanciatore ci sarà il satellite per osservazione della terra,che si unirà al suo gemello,, messo in orbita sempre da Vega il 22 giugno 2015.I tecnici italiani di Avio sono in queste ore al lavoro aper le attività di caricamento dei propellenti liquidi.partecipata al 30% da ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana. Il vettore di ultima generazione è studiato per trasferire in orbita bassa, tra i 300 e 1.500 km dalla terra, satelliti di telecomunicazioni, di ricerca scientifica, per l'osservazione della Terra ed il monitoraggio dell'ambiente.e realizzato nello stabilimento Avio di Colleferro, nei pressi di Roma, Prossimamente, i razzi Vega, assieme ai più grandi lanciatori Ariane 6, saranno equipaggiati col nuovo motore monolitico a propellente solido P 120C , realizzato completamente in fibra di carbonio dagli ingegneri italiani di Avio.