Massimo Zanetti Beverage in rialzo dopo i conti

Massimo Zanetti Beverage

(Teleborsa) - Giornata di rialzi per(MZB) che a Piazza Affari viaggia al rialzo dell'1,90%.A dare una mano al titolo, i risultati del 2016 che si sono chiusi con unquando il risultato è stato pari a 11,6 milioni. L'utile per azione aumenta passando da 0,36 centesimi per azione del 2015 a 0,48 euro del 2016.Il giro d'affari pari a 917,5 milioni di euro, in flessione del 2,6% rispetto all'esercizio 2015.Ilrispetto al 2015 con un risultato pari a Euro 385,5 milioni.del periodo si è attestato a 68,3 milioni di euro con un incremento del 5,1% rispetto al 2015.Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,15 euro lordi per azione ordinariaIl management stima nel 2017 unaun incremento del, un aumento dell'adjusted. In questo quadro, il management stima che l’indebitamento finanziario netto sarà inferiore a 210 milioni di Euro.