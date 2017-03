Opening bell intonata a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Avvio all'insegna del toro per la borsa di New York. Gli investitori si danno agli acquisti, rincuorati dal discorso del Presidente statunitense,, che fa ben sperare per l'economia a stelle e strisce Tra gli indici americani, ilmostra una plusvalenza dello 0,95%. Sulla stessa linea, in rialzo loche aumenta dello 0,82%. In rialzo anche il(+0,70%).Al top tra i(+2,52%),(+2,23%),(+2,04%) e(+1,77%).I più forti ribassi, invece, si abbattono su(-1,30%).(+8,84%),(+5,03%),(+3,33%) e(+3,14%)., invece, si registrano su(-2,80%).per, in calo del 2,12%.con un netto svantaggio dell'1,30%.Deboleche registra una flessione dello 0,87%.