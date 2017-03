Poco mossa Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Finanziario

Energia

Materiali

Utilities

JP Morgan

American Express

Travelers Company

Boeing

Intel

Wal-Mart

Mylan

Micron Technology

Activision Blizzard

Paccar

Ross Stores

Liberty Global

Discovery Communications

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 20.812,24 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità lo, che si ferma a 2.363,64 punti. Positivo il(+1,14%); consolida i livelli della vigilia lo(-0,17%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,84%),(+2,05%) e(+1,82%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,99%.Altra i(+3,29%),(+2,30%),(+2,20%) e(+2,06%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,75%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,68%.Altra i, si posizionano(+7,22%),(+4,74%),(+4,45%) e(+3,56%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,60%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,48%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,40%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,83%.