Trenitalia, JV con First in shortlist per gara East Midlands

(Teleborsa) - First Trenitalia East Midlands Rail Limited, la joint venture tra First Group e Trenitalia UK, è stata inserita oggi, 1° marzo, dal Dipartimento dei Trasporti inglese nella shortlist per la gara per il franchise ferroviario delle East Midlands."Crediamo che l'esperienza, la competenza, l'innovazione e gli skill di Trenitalia e First, sviluppati sui mercati internazionali, rappresentino un mix perfetto per concorrere in maniera congiunta per il franchise delle East Midlands", dichiara l'(Gruppo Ferrovie dello Stato). "Dopo la recente acquisizione di c2c, la nostra partecipazione alla gara per il franchise delle East Midlands"."Sia noi che Trenitalia abbiamo una vasta esperienza nell'operare servizi pendolari, regionali e a lunga distanza, proprio come quelli previsti nel franchise in questione", ha rilanciato. "L'esperienza di, in modo da fornire ai passeggeri benefici che sfruttano appieno i notevoli investimenti che il governo e l'industria stanno facendo nel campo delle infrastrutture ferroviarie della regione".