Wall Street sotto il segno degli acquisti

(Teleborsa) - Accelera nella metà seduta la borsa di New York. Gli investitori, fin dall'avvio si sono dati agli acquisti, rincuorati dal discorso del Presidente statunitense,, che fa ben sperare per l'economia a stelle e strisce Tra gli indici americani, in salita dell'1,46% ilche sfonda i 21.100 punti, aggiornando nuovi record. Sulla stessa linea, giornata di guadagni per loche continua la giornata in salita dell'1,40%. In denaro il(+1,27%).del Dow Jones,(+3,19%),(+2,14%),(+2,12%) e(+2,11%)., invece, si registrano su, che ottiene -1,04%.con un modesto ribasso dello 0,54%.Tra i(+6,79%),(+4,52%),(+3,94%) e(+3,62%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,19%.con un netto svantaggio dell'1,71%.che evidenzia un deciso ribasso dell'1,54%.di, che scende dell'1,42%.