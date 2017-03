Traffico passeggeri in crescita per Toscana Aeroporti

Toscana Aeroporti

(Teleborsa) - Dopo averdi passeggeri nel 2016,inizia l’anno con un"Nonostante le forti penalizzazioni operative subite da Firenze a causa delle limitazioni legate alla pista", la società di gestione degli scali aeroportuali diharispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per un totale dicomplessivamente transitatiParticolarmente positivo l’apporto dei voli internazionali che rappresentano il 70,9% del traffico totale."Un avvio d’anno particolarmente incoraggiante per Toscana Aeroporti e per i 2 scali di Pisa e Firenze, che segnano nuovamente i rispettivi record di passeggeri. Prosegue la crescita costante della società e i risultati del traffico internazionale confermano il posizionamento di Toscana Aeroporti come porta di accesso alle meraviglie della Toscana e delle nostre città d’arte", ha affermato il