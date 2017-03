Deutsche Bank annuncia un maxi aumento di capitale

Deutsche Bank

(Teleborsa) - Riorganizzazione strategica percon l'obiettivo di rafforzare le radici in Germania ma anche di consolidarsi in Europa. Per semplificare la sua struttura e soddisfare al meglio i bisogni dei clienti, Deutsche Bank si concentrerà su tre divisioni di business per il futuro: Private & Commercial Bank, DeutscheAsset Management, Corporate & Investment Bank.Per raggiungere tali scopi,, tramite l'emissione di 687,5 milioni di nuove azioni sul mercato. L'aumento partirà il 21 marzo per concludersi il 6 aprile.Attraverso questo passaggio, Deutsche Bank prevede di raggiungere un Common Equity ratio Tier 1 del 14,1 per cento e un rapporto di leva di circa il 4,1 per cento. previsto, inoltre, un ulteriore accrescimento del capitale fino a 2 miliardi di euro grazie alle cessioni di asset e alla quotazione di una quota di minoranza di Deutsche Asset Management.