Droni civili, nuovo sistema firmato Leonardo per la gestione in sicurezza del traffico aereo

Leonardo

(Teleborsa) - Un nuovo sistema in grado di gestire in modo sicuro ed efficace il traffico aereo di, ossia quello che si estende. Si tratta di una delle innovazioni chepresenterà nel settore della gestione del traffico aereo alQuesta nuova tecnologia coniuga la grande esperienza nei sistemi di Air Traffic Management con le capacità sviluppate nei velivoli a pilotaggio remoto, rispondendo agli attuali requisiti del settore.Il sistema, che consente il, garantisce lo svolgimento in sicurezza di attività effettuate con questo tipo di piattaforma, sempre più diffuse in ambito civile, che includono la protezione del territorio, il monitoraggio delle infrastrutture e ambientale anche in caso di disastri naturali, il telerilevamento, le operazioni di ricerca e soccorso, la fotografia aerea, le registrazioni video., scalabile e in grado di offrire applicazioni innovative per gli operatori del controllo del traffico aereo. E’ in grado di interagire con droni cooperanti che integrano a bordo apparati di auto-identificazione, auto-posizionamento e di trasmissione di informazioni sulla posizione del velivolo stesso e sui suoi equipaggiamenti. I servizi forniti sono web-based e accessibili da remoto attraverso i browser più comuni. Inoltre, possono essere utilizzati tramite applicazioni per dispositivi mobili iOS e per desktop multi-piattaforma.Durante le missioni,attraverso rete mobile LTE in banda larga. Il nuovo sistema offre anche altri servizi tra cui la consultazione del pubblico registro dei droni, la pianificazione del percorso e della missione dei velivoli, la gestione delle reti di sicurezza a terra e delle emergenze.Leonardo ha, inoltre, sviluppato un ambiente di simulazione interattivo per testare l’integrazione dei droni negli scenari operativi di gestione del traffico aereo.