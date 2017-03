Singapore Airlines, nuovo Airbus A350-900 sulla tratta Milano-Singapore

(Teleborsa) - Singapore Airlines annuncia l’introduzione dell’Airbus A350 sulla tratta Barcellona –Milano- Singapore. Con l’impiego del nuovo aeromobile sarà inoltre disponibile anche da e per l’Italia la nuova classe di viaggio Premium Economy.sarà operativo sulla rotta Barcellona–Malpensa–Singapore (BCN-MXP-SIN) il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica, mentre la tratta di ritorno SQ378 sarà effettuata il martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica."L’arrivo dell’A350 in Italia rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’impegno di Singapore Airlines sul mercato italiano, ponendosi l’obiettivo di portare un numero maggiore di passeggeri a scoprire il Sud-Est Asiatico e l’Australia", sottolinea Teck Hui Wong, General Manager Italy di Singapore Airlines.L’Airbus A350 costituisce un aeromobile chiave nella flotta di Singapore Airlines, che permetterà alla Compagnia di introdurre nuove destinazioni, inclusi voli non stop tra Singapore e gli USA con la versione ultra-long-range, ampliando i collegamenti in partenza dall’hub di Singapore e offrendo la possibilità di scegliere la nuova classe di viaggio Premium Economy.I passeggeri della Premium Economy potranno inoltre usufruire di una serie di servizi aggiuntivi, ad esempio check-in prioritario e unaLa nuova flotta di A350 ospita: 42 poltrone in Business Class, 24 nella Premium Economy e 187 in Economy.