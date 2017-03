Viaggiare? Ci cambia la vita e anche il lavoro...

(Teleborsa) -Il viaggio, insomma, come occasione più unica che rara non solo per staccare la spina qualche giorno dalla routine della vita quotidiana, ma per cambiare. A volte, radicalmente.Lo conferma anche uno studio condotto da Booking.com su un campione di 15 mila partecipanti provenienti da 20 Paesi nel mondo.Sembra proprio, infatti, che l’emozione e la trepidazione legate alla prima esperienza di viaggio abbiano un impatto positivo sulla nostra sicurezza, contribuiscano ad allargare i nostri orizzonti e, non da ultimo, ci rendano persone di maggior successo nella vita.Quasi due terzi (il 65%) degli intervistati ha dichiarato che fare una nuova esperienza (come andare all’estero, provare una nuova meta o viaggiare da soli) ha aumentato di molto la sicurezza di sé.Ma non finisce qui. Circa una persona su- Le risposte degli intervistati non finiscono di sorprendere. Per alcuni l’esperienza del primo viaggio è paragonabile a livello emotivo al primo appuntamento (53%), al primo lavoro (51%), a una nuova amicizia (62%) e persino al primo bacio (36%).Tutti d'accordo che viaggiare migliora la vita, ma per andare dove? Tra viaggi più gettonati a livello mondiale spiccano i viaggi di volontariato (per il 21%), le avventure spirituali (23%), i tour ecologici (39%) e i viaggi on the road (44%).