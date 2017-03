Crescita zero in Italia, livello più basso fra i paesi OCSE

(Teleborsa) - L'economia italiana crescerà quest'anno al ritmo del +1% così come il prossimo anno, collocandosi al livello più basso fra i paesi "big" dell'area OCSE.E' la fotografia scattata dall'omonima, nel quadro dell', praticamente identico a quello mostrato lo scorso febbraio L'organizzazione basata a Parigi stima, invece, per l'un PIL in aumento dell'1,6% nel 2017 e 2018 dopo il +1,7% del 2016. Laè attesa in decelerazione da +1,8% nel 2016 e 2017 a +1,7% nel 2018, mentre ladovrebbe accelerare la crescita passando da +1,1% dell'anno passato a 1,4%., l'OCSE stima una economia in ripresa, seppur ancora lenta. Atteso un +3,3% di crescita mondiale quest'anno e del 3,6% nel 2018, numeri che si confrontano con il +3% del 2016. Quanto agli USA, si attende un +2,4 nel 2017 e +2,8% nel 2018.