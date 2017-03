Giulio Ranzo: Vega, un successo per Avio, l'Italia e l'Europa - [video]

(Teleborsa) - Ilè regolarmente in orbita a 786 Km di altezza e sta trasmettendo le prime serie di dati raccolti all'di Darmstadt, in Germania, centro di controllo a terra della missione. E’ ora al lavoro di concerto con il gemelloin attività nello spazio dal giugno 2015.Ilcon "Sentinel 2B" sul quarto stadio Vega aveva lasciato la rampa del, nella Guiana francese, come previsto esattamente alle 22:49, ora locale, del 6 marzo, quando in Italia erano le 02:49 di mercoledì 7. Il viaggio di Vega nello spazio è durato poco meno di 60 minuti. Allecominciando le sue orbite attorno alla Terra e 21 secondi dopoconfermando il successo della missione. Quindi, applausi e brindisi dei presenti a Kourou e all’ESOC dell’Agenzia Spaziale Europea di Darmstadt. Una "" che, ideatore e realizzatore di Vega, il "", come era stato già da tempo battezzato per la serie di lanci coronati da successo di cui è protagonista.Soddisfazione e gioia subito dopo la conferma della riuscita dell’operazione è stata espressa dell. Avio è la società italiana di Colleferro, vicino a Roma, che ha