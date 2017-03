Quasi 10 mila imprese femminili in più nel 2016

(Teleborsa) - Quasi 10 mila imprese in più nel 2016, con una. Come mostra l’, l’universo delle donne imprenditrici, anche lo scorso anno, ha continuato a crescere, raggiungendo un milione e 321.862 imprese.Lavorano nelo guidano aziende. Dirigono ristoranti o alberghi, si occupano della cura e del benessere della persona o interpretano al femminile l’Italian Style nel settore della moda. E si diffondono, andando a rappresentare oggi il 21,8% del totale delle imprese esistenti nel nostro Paese.sono le regioni in cui il tasso di femminilizzazione raggiunge i livelli massimi mentrequelle in cui l’incidenza delle imprese femminili sul totale è più bassa.