RFI, soddisfazione per nomina di Rettighieri come Amministratore Straordinario Cociv

(Teleborsa) - Il Prefetto di Roma ha nominatocome Amministratore Straordinario del consorzio Cociv,nato nel 1991.Soddisfazione per la nomina è stata espressa da, committente della realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, nuovo collegamento ferroviario tra Genova e Milano.Rettighieri ha all'attivo numerose esperienze di successo sia all'interno che all'esterno del Gruppo FS Italiane."L'elevata esperienza e professionalità acquisita danella gestione di situazioni complesse, come ad esempio la conduzione del completamento del sito espositivo di EXPO 2015, saranno fondamentali per accompagnare la piena ripresa delle attività dei cantieri del Terzo Valico già attivati e da attivare, in un contesto di normalizzazione della difficile situazione venutasi a creare a seguito delle inchieste delle Procure di Genova e Roma", spiega una nota di