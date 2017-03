Vega, ancora più record: successo per la nona missione

(Teleborsa) -. Il satellite "Sentinel 2B" sta infatti girando regolarmente a 786 Km di altezza dalla Terra e ha già cominciato a trasmettere ai centri di controllo dell', ora locale, del 6 marzo, quando in Italia erano le 02,49 di mercoledì 7. Il viaggio di Vega nello spazio è durato poco meno di 60 minuti.Poi, il quarto stadio del razzo alle 03:47:21 ha. Erano così occorsi diversi lunghi minuti prima che scienziati, ingegneri e tecnici dell'ESA potessero avere la conferma che la complessa operazione di lancioall', centro di controllo a terra della missione., come era stato già da tempo battezzato, in quanto giunto al nono successo consecutivo su nove lanci effettuati. E’ il terzo lancio negli ultimi sei mesi del vettore spaziale europeo,questa volta, infatti, abbiamo supportato l’ESA portando in orbita il satelliteper l’osservazione della Terra, che si affianca alanciato nel 2015. Siamo dunque felici di avere nuovamente contribuito con il corretto posizionamento del satellite in orbita, alla capacità di osservazione della terra, e quindi, a rendere migliore la salute del nostro pianeta"."La nostra propensionea propellente solido in fibra di carbonio mai realizzato al mondo che equipaggerà Vega C e Ariane 6, i nuovi lanciatori europei che voleranno nel 2019 e 2020"., guidato dalla Commissione europea in collaborazione con ESA. Tra le applicazioni principali c'è. Sentinel 2B si è così unito a Sentinel 2A, messo in orbita sempre dal lanciatore Vega il 23 giugno 2015. I due satelliti forniranno ogni cinque giorni immagini ad alta risoluzione di tutta la superfice terrestre.. È un vettore di ultima generazione studiato per trasferire) satelliti per telecomunicazioni, ricerca scientifica eFinanziato per il 65% dall’Italia e realizzato nello stabilimento Avio di Colleferro, nei pressi di Roma, Vega è in grado di mettere in orbita satelliti di massa fino a 2000 kg e completa la famiglia dei lanciatori europei.che auspica possa concludersi, compatibilmente con i necessari processi autorizzativi, entro la fine del prossimo mese di aprile.