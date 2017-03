8 Marzo, Festa Donna con sciopero generale contro le discriminazioni di ogni tipo

(Teleborsa) -, che ancora esistono e penalizzano il genere femminile.Quest'anno ci saranno, per effetto degli scioperi indetti per la giornata odierna, primo fra tutti quello della Cgil, che porterà in piazza tutte le categorie, a partire dalla scuola e dalla sanità, per non lasciare indietro il settore caldissimo dei trasporti (bus, treni, voli ecc.).Non la mimosa, né altri gentili doni,in stile sessantottino, coinvolgendo innanzi tutto i sindacati di ogni Paese. La proposta è partita dall'Argentina, ma ha coinvolto ben 40 Paesi in tutto il mondo, inclusa l'Italia.. E così sono state coinvolte le donne di tutte la categorie, dalle casalinghe alle lavoratrici dipendenti e autonome, dalle donne manager alle disoccupate, dalle precarie alle studentesse. Tutte scenderanno in piazza, per protestare contro un, che anche nei casi migliori ed a parità di situazione percepiscono ci vorrano 170 anni per colmare il gap ) o ricoprono, nonostante i numerosi interventi sul tema (quote rosa, campagne sensibilizzazione, incentivi per l'imprenditoria femminile ecc.)., che hanno indetto uno sciopero generale di tutte le categorie, chiamando in piazza le donne di ogni categoria e posizione. Particolare attenzione meritano alcuni casi di crisi, come quello delle, oggi presenti in piazza a Roma per protestare contro il maxi piano di licenziamenti, ma anche le, che si ritroveranno stamattina all'Università La Sapienza e pomeriggio dinanzi al Miur in Viale Trastevere."Le donne vogliono cambiare il mondo. Un mondo sempre meno amico, che alza muri e che aumenta le disuguaglianze di genere e anche quelle tra le stesse donne, costrette a difendere la loro libertà e il diritto all'autodeterminazione". Co queste parole la Cgil spiega il motivo dell'adesione alla mobilitazione globale, aggiungendo che "ci sono segnali di sessismo e di una profonda regressione ovunque. Alcuni giorni fa, durante un dibattito nel civilissimo Parlamento europeo sul tema delle disparità salariali di genere, il rappresentante polacco Janusz Korwin-Mikke ha detto che le donne sono più deboli, più piccole e meno intelligenti degli uomini, perciò è giusto che guadagnino di meno ".