Banca Mediolanum in rialzo a Piazza Affari

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -avanza dello 0,86% aIl gruppo ha annunciato i risultati commerciali del mese di febbraio 2017 che hanno visto la raccolta netta totale arrivare a 438 milioni di euro. In particolare, la raccolta netta in Fondi e Gestioni è pari a 394 milioni."Il mese di febbraio è stato caratterizzato da un'ottima raccolta netta del Gruppo" ha dichiarato, amministratore delegato di. "Sono in particolare molto soddisfatto per i risultati in termini di fondi e gestioni di questi primi due mesi dell'anno, che hanno registrato un incremento del 48% rispetto al primo bimestre del 2016.".