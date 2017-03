Nella giornata internazionale della donna easyJet vola con equipaggio di un aereo tutto femminile

easyJe

(Teleborsa) - Otto marzo "Festa della Donna" e volo rosa diper celebrare.Il volo EZY8275 operato con Airbus A320 ha lasciato l'aeroporto londinese di Gatwick stamattina con. Gran parte del personale di terra dello scalo di Gatwick responsabile dell’imbarco era inoltre formato da donne.. L’aeromobile A320 di easyJet scelto per l'occasione porta il nome dal famoso aviatore femminile Amy Johnson.Prima della messa in moto, il. Ci sono più di 15 donne che stanno rendendo questo volo possibile oggii tra piloti, equipaggio, gate agents e fuelers"."La prima donna a pilotare un aereo in solitaria decollò nel 1908 - ha aggiunto la 27 enne comandante di easy jet - solo 5 anni dopo il primo volo dei fratelli Wright, e la maggior parte delle persone hanno sentito parlare di Amelia Earhart e Amy Johnson.E’ difficile pensare ad un altro profilo professionale in cui le donne sono così sottorappresentate, quindi vorrei incoraggiare chiunque a pensare a una carriera nel settore dell’aviazione.Nelle donne costituivano il. A ottobre 2015 easyJet ha lanciatoL’iniziativa è stata unQueste donne hanno iniziato a volare con easyJet o sono assegnate ai corsi che inizieranno nelle prossime settimane.. Si tratta di una strategia a lungo termine, che si spera