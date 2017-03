Petrolio: EIA, scorte greggio in salita oltre le attese

(Teleborsa) - Aumentano più del previsto le scorte settimanali di greggio in USA, mentre calano quelle di benzine e distillati.Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, lenella settimana al 3 marzo 2017 sono risultate in aumento di 8,2 milioni di barili a 528,4 MBG, a fronte di incremento atteso di 1,9 milioni.Parallelamente, gli stock disono scesi di 2,7 milioni di barili a 161,5 MBG. Le attese indicavano un calo di 0,9 milioni, mentre le scorte disono diminuite di 6,6 milioni a 249,3 MBGLea 694,8 dai 695,1 MBG della settimana precedente.Sul New York Mercantile Exchange, ilscambia a 52,58 dollari al barile, in flessione dell'1,05%, mentre ilscambia a 55,78 dollari al barile in calo dello 0,62%.