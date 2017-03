Cartelle Equitalia: verso proroga al 21 aprile per rottamazione

(Teleborsa) - Chi ha tempo non aspetti tempo. Quando si tratta dimeglio togliersi subito il pensiero. Ma i ritardatari, si sa, ci sono sempre. In arrivo per loro buone notizie: pare proprio, infatti, che quanti sono interessati dallapossono tirare un piccolissimo sospiro di sollievo e rallentare il ritmo della corsa per aderire alla cosiddetta procedura agevolata.Avete già segnato in rosso la data delLo ha anticipato, nella giornata di ieri, il viceministro dell'Economia, Luigi Casero, in commissione Finanze alla Camera dando parere favorevole a un emendamento che sposta la scadenza per presentare l'istanza dalSe l'emendamento, presentato al decreto terremoto, sarà dichiarato ammissibile, avrà il via libera dell'esecutivo.Qualche giorno in più, insomma, per fare pace con il fisco che sicuramente farà contento più di qualche contribuente.