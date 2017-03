Avio realizza Vega il “razzo dei record” eAntonio Tajani visita l’azienda

(Teleborsa) - Con la messa in orbita del satellite "", ilpartito dal poligono di Kourou nelle Guiana francese il 6 marzo scorso ha conseguito il suo. Ideato e realizzato in italia, vicino a Roma, il "razzo dei record" rappresenta una delle punte di diamante della ricerca e dell’industria italiana in continua evoluzione.E non a caso Avio, che sta completando la realizzazione delche equipaggerà dal 2019 nuove versioni dei lanciatori dell’Vega, denominato C, e Ariane 6, riceverà a Colleferro domani sabato. Il Presidente Ue incontrerà una delegazione dei dipendenti impegnati in quel momento al lavoro. Saranno anche presenti, oltre naturalmente all’AD di Avio Giulio Ranzo, Roberto Battiston,, l’che ha da molto tempo in atto una fruttuosa collaborazione con, la Direttrice Arianespace,e il Direttore ESA, JLe attività di sviluppo e le nuove fabbriche sono il frutto del co-investimento degli Stati Membri e delle imprese europee, a conferma concreta del fatto che l’Europa dello Spazio si sviluppa, cresce e genera nuova occupazione qualificata.Ilmai realizzato al mondo con struttura in fibra di carbonio. Più leggero, meno costoso e più performante di qualsiasi altro motore. Segno concreto della capacità europea di innovare collaborando tra imprese leader del settore. Il nuovo stabilimento è anche un segno molto concreto della capacità di investire generando nuovi posti di lavoro in un settore ad altissima tecnologia.